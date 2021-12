UeD: Gemma Galgani fa infuriare Leonardo. La dama si lascia corteggiare da un altro uomo

Come al solito la protagonista della puntata del dating show di Maria De Filippi UeD è senza ombra di dubbio lei: l’immancabile e amatissima dama del parterre femminile del trono over Gemma Galgani. La storia tra la donna e il suo nuovo cavaliere Leonardo procede come da programma, anche se si cominciano a presentare diverse difficoltà tra i due.

Fonte studio UeD

Infatti non è ancora scattato il fatidico bacio e questo mette la torinese sull’attenti. Gemma rivela che il suo pretendente in verità è molto frenato e che questa cosa la mette un po’ in difficoltà. Tale atteggiamento alimenta in lei non pochi dubbi ma non solo, inibisce anche molte delle azioni che la donna vorrebbe compiere con il suo pretendente.

Ma ecco arrivare una novità che pare riaccendere la curiosità e i desideri della Galgani. Maria De Filippi annuncia che dietro le quinte è pronto a fare il suo ingresso Stefano, un nuovo cavaliere. Ma non solo: l’uomo è arrivato appositamente per corteggiare la dama di UeD del trono over. Il cavaliere, 60enne e romano, fa sputare di nuovo il sorriso sul volto di Gemma, che ha tutte le intenzioni di conoscerlo meglio.

Fonte studio UeD

Ma tale decisione non va affatto giù a Leonardo. Si innesca così una reazione inaspettata. Stefano riesce subito a conquistare Gemma con i suoi modi affabili. Ma la reazione di Leonardo non si fa attendere e fa notare subito alla dama che in questo modo la sua richiesta dell’esclusività decade, quasi in automatico.

Ma non solo: essere messo da parte per uno sconosciuto non gratifica affatto l’uomo. Secondo quest’ultimo la decisione di Gemma Galgani di voler uscire con Stefano è a suo avviso alquanto affrettata e irrispettosa. La scelta è presa in meno di dieci minuti. Arriva così una dichiarazione drastica. Anche lui si dice disponibile a uscire con nuove dame.