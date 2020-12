Durante le puntate di UeD i colpi di scena non finiscono mai. Anche la conduttrice Maria De Filippi spesso si trova a gestire momenti difficili. Questa volta a dare battaglia al centro studio è Gemma Galgani che si scaglia contro due sue colleghe del trono over. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Durante la puntata, Gemma sfodera gli artigli e fa delle accuse pesantissime. La dama torinese afferma che Sabrina e Maria, altre due dame, in realtà, fuori dagli studi, si frequentano e mettono così in scena un specie di accordo tra le due. Tutto questo è stato scoperto dalla dama torinese tramite social e da alcune foto che le donne hanno postato su Instagram. Ovviamente le due dame si difendono e rispediscono al mittente tutte le illazioni.

La Galgani perde la pazienza e urla anche contro Biagio: “Tu non vali meno di un messaggio”. Inaspettatamente, Gianni Sperti prende le parti di Gemma e consiglia a Biagio di tenere in considerazione le parole della dama. Tina Cipollari, ovviamente prende la parola per attaccare la sua nemica. L’astio è tanto che si impone e chiede di portare alla luce le prove di quanto afferma.

A UeD non ci sono momenti di tranquillità. Gemma Galgani continua ad essere alla ricerca disperata dell’amore ma, a quanto pare, sempre con scarsissimi risultati. Biagio, nonostante le parole della dama e dell’opinionista, continua ad esprimere sempre molto interesse sia per Sabrina che per Maria, lasciando la Galgani un po’ in disparte.

Secondo la dama torinese, tanto della sua sfortuna in amore è dovuta proprio dalla Cipollari, che cerca continuamente di sminuire la sua figura con la conseguenza di convincere così anche i cavalieri che si presentano per lei di ciò che l’opinionista sostiene. Insomma un situazione che pare non trovare la giusta via.