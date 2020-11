Tina Cipollari, dopo la fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara, oggi fa dei bilanci e delle profonde riflessioni. L’opinionista, tramite Instagram, comunica con i suoi follower e vuole, insieme a loro, condividere un pensiero: “Noi abbiamo due vite. La secondo comincia quando ci accorgiamo di averne solo una“. Un didascalia che fa da cornice ad uno scatto che la ritrae con il suo braccio destro nel programma di UeD, l’immancabile Gianni Sperti.

L’opinionista dopo la fine della sua storia d’amore con Ferrara, è di sicuro in un momento di profonda riflessione. Un: ‘prima e un poi’ che poggia le basi su quello che è la vita di tutti noi. Un post pubblicato a solo poche ore dalla notizia della sua separazione da Vincenzo.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una decisione così repentina, anche perché risale a sole poche settimane fa, quando gli stessi protagonisti, smentivano il gossip e le croniche rosa che gridavano alla crisi di coppia. Una storia durata due anni e, pare, giunta definitivamente al capolinea.

L’opinionista in quella occasione scrisse: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single. Così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita. Perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”.

Tina Cipollari non vuole essere associata ad altre relazioni. Questo per poter così percorrere questo momento di ripresa in serenità sia per lei che per i suoi figli. Oggi si dedica solo ed esclusivamente alla sua famiglia e il suo lavoro come opinionista del programma di Maria De Filippi, in cui riscuote sempre l’approvazione del suo amato pubblico.