Ancora fuoco e fiamme a UeD tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Si parte con la conoscenza appena iniziata nel trono Over tra Stefano e Giuliana. Un primo bacio è già scattato tra i due. Ma anche questa volta non c’è fortuna per il cavaliere. La dama ha infatti dichiarato di non aver provato nulla.

Interviene Gemma, una vecchia conoscenza del cavaliere, e questo fa scattare immediatamente la molla per uno scontro infuocato. Stefano rimprovera alla Galgani di essersi comportata male, a differenza di lui che ammette: “Io sono stato sempre un signore con te!”.

Gemma però afferma che secondo lei Stefano fa tutto questo solo per entrare nelle grazie di Tina Cipollari, che neanche a dirlo prende le parti del cavaliere. Ma una piccola speranza spunta all’orizzonte. Una nuova dama si è fatta avanti per corteggiarlo. Lei si chiama Gioia. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo tra Tina e la Galgani.

Gemma si concede un ballo con un altro cavaliere, Franco, che ha da poco interrotto la sua conoscenza con Nadia. Tina interviene: “Quando non ha uomini per lei, si butta sul primo malcapitato! Lei si butta sul primo che capita”. Neanche a farlo apposta Franco, subito dopo, prende il suo posto al centro studio invitato da Maria De Filippi.

Il cavaliere conosce le dame arrivate per lui e si diletta in un ballo con Carmela, anche per avere la possibilità di conoscerla meglio. Durante lo stecchetto Tina va dietro le quinte. Dopo il ballo l’opinionista torna in studio e, con grande sorpresa, non trova più al suo posto la sua sedia.

A sgombrare il campo ci ha pensato la Gemma Galgani , mandando su tutte le furie la Cipollari: “Cafona! Maleducata! Sei una grandissima maleducata! Vai a riprendere la sedia e non ti permettere mai più! Sai perché hai tutta questa cattiveria? Perché vieni respinta da tutti gli uomini! È destinata alla solitudine non momentanea ma eterna! Nessuno vada a prendere la sedia, io rimarrò fuori finché questa maleducata, cafona non va a riprendere la sedia!”.

Gianni, Ida e Massimiliano si offrono volontari per riprendere la sedia ma Tina risponde: “Forse non sono stata chiara! Lei l’ha portata fuori, lei la va a riprendere!”. A ripristinare la seduta dell’opinionista è Ida, ma nel frattempo per dispetto la Cipollari sottrae la sedia di Gemma che si trova costretta a sedere a terra.