Maria De Filippi viene attaccata da Isabella Ricci che non risparmia le critiche

Isabella Ricci torna a parlare del dating show UeD, ma questa volta non mancano le critiche. La dama punta il dito e fa delle rivelazioni scottanti anche sul conto di Maria De Filippi. La dama è sempre stata molto apprezzata e amata, sia nello studio che dal pubblico d casa.

Fonte studio UeD

Ma qualcosa sembra non essere andata per il verso giusto. Alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti, tanto da gettare dubbi sulla dama e sulla sua trasparenza. Il primo a scagliarsi contro la Ricci è stato l’opinionista Gianni Sperti.

Di recente, Isabella ha rilasciato un’intervista al settimanale PiùDonna in cui dichiara di essere stata delusa dalla redazione del dating show e da Maria De Filippi. Racconta di essersi sentita attaccata gratuitamente, senza nessuno che la difendesse.

E mentre all’inizio si è sentita apprezzata e incoraggiata, in un secondo momento l’atteggiamento nei suoi confronti è cambiato. “Dopo l’estate, quando sono stata al centro delle accuse, lei è cambiata e ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti”.

La Ricci, come ben spiega, si aspettava da parte della De Filippi un po’ di sostegno in più. Poi fa un passo indietro e parla del suo periodo di assenza. A tal proposito svela un retroscena inaspettato: “Io sono mancata per una settimana perché mi ero stufata”.

“Non mi andava di essere attaccata ogni volta. Poi la persona che mi segue mi ha convinta con la scusa della restituzione di un vestito”. Poi, fortunatamente, quando ha fatto nuovamente il suo ingresso a UeD ha conosciuto Fabio Mantovani.

Il cavaliere con cui oggi la dama fa coppia fissa. Non si può di certo dire che la sua esperienza sia stata ricordata con positività: “Non mi sono sentita trattata in modo corretto” infine ha dichiarato.