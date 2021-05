Tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non scorre buon sangue e non è una novità. Ora la dama torinese è pronta ad agire legalmente?

Anche in questa edizione di Uomini e Donne Trono Over sembra non esserci pace. Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani gli scontri sono all’ordine del giorno, l’opinionista continua a scontrarsi con la dama torinese che, quesa volta, ha probabilmente deciso di difendersi nelle opportune sedi.

Il capro espiatorio dell’ennesima litigata, questa volta, è da ricercar nella new entry del Trono Over, Isabella Ricci, nuova arrivata è stata elogiata da Tina Cipollari come una donna di gran classe, ma soprattutto ha sottolineato che anni fa la donna era una modella molto importante.

Tina Cipollari ha spiegato che Isabella finiva sulle copertine dei grandi giornali di moda e questo, secondo l’opinionista, farebbe nascere dell’invidia nei confronti di Gemma Galgani. “Ora tutti parlano di Isabella sui social è la regina. Lei adesso è chiacchieratissima e molto amata” spiega alla damate oriente.

L’opinionista poi sottolinea di aver parlato con un’ex collega di Gemma Galgani che avrebbe smentito il lavoro della dama torinese:

A me arrivato tante informazioni. Ho dei messaggi della direttrice del tuo teatro. Devo farli vedere? Mi ha proprio detto di dire che la direttrice non sei tu, ma è lei. Posso mostrare tutto. Lei si è vantata di avere un ruolo che non ha. Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino“.

Gemma Galgani ha poi ribattuto: “Non ci credo che lei scrive a te. Io sono stata la direttrice di un altro teatro dove lavoravo prima. Ho fatto per anni la direttrice del Teatro Alfieri di Torino“.

Ma Tina ha sganciato bomba: “Certo, perché era l’amante del titolare del teatro. Eri l’amante“.

Ed è qui che Gemma Galgani ha perso la pazienza e si è lasciata andare ad un duro sfogo:

Eccoci, basta. Le prove dove stanno è? Ci rendiamo conto?! Perché lei non si può permettere di dire queste cose, anche se riprese dal web, sono non vere. Non può riportarle qui e che si dia una calmata che sta andando oltre. Tina parla con persone che erano nel parterre maschile molto tempo fa e che dicono cose non vere. A questo punto prenderò provvedimenti. E non ti ha scritto il mio direttore!

A questo punto se la vedranno davvero gli avvocati?