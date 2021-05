Isabella Ricci è la nuova arrivata nel trono over di UeD. Ha subito colpito tutti con la sua eleganza e la sua intelligenza. Piano piano Isabella inizia a svelare sempre più dettagli circa la sua vita. Insomma, un poco per volta la Ricci si sta rivelando, ed ogni dettaglio incuriosisce sempre di più i fan e gli opinionisti.

Ad aiutare i curiosi a conoscere qualche informazione in più sulla nuova dama del dating show, ci pensa Tina Cipollari, che ha fatto trapelare alcune informazioni inedite sul conto della dama. Isabella, messa alle strette, ha confermato tutti i racconti del opinionista di UeD. Contrariamente a quanto sostiene Gemma Galgani, Isabella e tutto fuorché è fredda e algida.

La donna ha senza dubbio vissuto una vita carica di emozioni ed intensi momenti, che spesso l’ha portata anche a delle scelte impulsive. Tina ha voluto portare alla luce proprio questo lato della Ricci, anche nel tentativo di difenderla dalle costanti accuse della Galgani. La dama vanta nel suo curriculum esperienze sicuramente fuori dal comune, e la Cipollari vuole rivelarlo in diretta. L’opinionista del dating show della Mediaset ha svelato di aver ricevuto alcune informazioni sul passato di Isabella.

La dama, a quanto pare, ha lavorato come modella professionista, calcando molte prestigiose passerelle europee. La Ricci ha confermato tutte le parole di Tina, aggiungendo qualche informazione in più. Isabella aveva appena 17 anni quando è iniziato ad appassionarsi al mondo della moda. Per un certo periodo della tua vita, la dama ha sfilato in Francia, riscuotendo enorme successo.

Finalmente, è chiaro anche agli occhi di Gemma Galgani che Isabella è capace di emozioni e sentimenti come tutti. Nel suo passato ci sono esperienze fatte col cuore e con l’istinto, come quella del suo primo matrimonio, celebrato quando aveva appena 24 anni. Isabella, poi, ha fatto un breve riferimento al suo secondo matrimonio, altro momento di fortissima emozione