Gemma Galgani, ultimo anno al trono over di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Nonostante mancano ancora alcuni mesi al debutto della nuova edizione di Uomini e Donne, già emergono alcune indiscrezioni sul format condotto da Maria De Filippi. Nel dettaglio, si vocifera che per Gemma Galgani quest’anno potrebbe essere l’ultimo in cui parteciperà al trono over. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Gemma Galgani è una delle protagoniste più amate e chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese tornerà a far compagnia a tutti i suoi telespettatori nella nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, ci sarebbe in atto un drastico cambiamento.

Pertanto, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Maria De Filippi avrebbe stabilito un ultimatum per la dama torinese. Nonostante la sua presenza è stata confermata nella nuova stagione del dating show, il 2024 potrebbe essere l’ultimo anno in cui apparirà nello studio di Uomini e Donne.

Maria De Filippi avrebbe preso la decisione di tenerla con sé ma ad una condizione. La donna originaria di Torino dovrà far di tutto per riuscire a rimanere al trono over di Uomini e Donne. A diffondere la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Mio”. Queste sono le parole che si leggono sul giornale:

Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto ne Maria De Filippi ne la diretta interessata hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla questione. Gemma Galgani partecipa a Uomini e Donne da ben 13 anni, esattamente dall’anno 2010. Quest’anno sarà la volta buona per trovare l’amore? Non ci resta che scoprirlo!