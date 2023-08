Svelato un aneddoto su come ha elaborato il lutto per la morte di Maurizio Costanzo Maria De Filippi

Maria De Filippi ha dovuto subire nei mesi scorsi la scomparsa di Maurizio Costanzo, suo marito, sua guida, sua spalla da tantissimi anni. Una perdita che ha colpito non soltanto lei ma tutti coloro lo conoscevano, sopratutto esponenti di quel mondo dello spettacolo che lui, con le sue trasmissioni, ha contribuito a far crescere.

Maria dopo il terribile lutto ha deciso di non fermarsi e già dal giorno dopo era al lavoro per le sue trasmissioni. Un modo per elaborare meglio il dolore impegnandosi ancora di più in ciò che sa fare benissimo.

A confermare questo aneddoto è stata anche Platinette nella sua rubrica che cura sul settimanale Dipiù.

Parlando di Maria De Filippi ha detto: “La conduttrice è tornata al lavoro pochi giorni dopo il lutto con convinzione ancora maggiore di prima, come se il lavoro stesso fosse il modo migliore, per lei, per ricominciare dopo la grave perdita. Così Maria ha ripreso a inanellare risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in tv“.

E ancora ha poi proseguito il discorso: “Facendosi forza, le persone come lei danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. Superato il difficilissimo momento vissuto mesi fa, Maria è dunque tornata a fare televisione senza abbandonare mai il suo pubblico e così farà anche nella prossima stagione tv, nella quale sarà alle prese anche con un nuovo programma…”.

Secondo Platinette nel momento in cui la De Filippi è tornata al lavoro, è cambiata in meglio, è riuscita ad elaborare meglio il lutto seguendo gli insegnamenti che Maurizio gli aveva dato. Dopo la morte del suo caro marito ha avuto una forza e una voglia di fare ancora meglio nel suo lavoro come non aveva prima.