Volto storico del programma di UeD ormai da ben 12 anni è la dama torinese Gemma Galgani. La donna, nonostante la sua longeva permanenza nel dating show, non è ancora riuscita a trovare l’amore. Diversi sono stati i flirt e le passioni vissute dalla dama all’interno degli studi di Canale cinque.

Basti pensare al cavaliere Giorgio Manetti, del quale la donna si è perdutamente innamorata. Il gabbiano era riuscito a far breccia nel suo cuore. Per lui la dama era tornata ai vecchi albori, stravolgendo il suo look diventato con il tempo sempre più giovanile e alla moda.

Tuttavia i due non uscirono insieme dal programma, perché Manetti aveva confidato di non provare gli stessi sentimenti che la donna provava per lui. Gemma si giocò il tutto per tutto e provò a riconquistare il suo cavaliere, scrivendo per lui una lunghissima lettera d’amore, ma non ebbe l’effetto desiderato.

Giorgio decise di non tornare sui suoi passi. Ma non tutti ricordano che in realtà Gemma, prima di incontrare il Gabbiano, aveva avuto un fidanzato conosciuto proprio a UeD. Stiamo parlando di Ennio Zingarelli. I due addirittura abbandonarono il programma insieme. Si organizzò una splendida festa di fidanzamento. Rudy Zerbi, per l’occasione, rivestì il ruolo di inviato. Ospiti d’onore Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma anche questa storia d’amore naufragò.

Niente favola, niente vissero felici e contenti. Entrambi tornarono a vivere ognuno nella propria abitazione, terminando così il percorso che li aveva uniti. Ma che fine ha fatto il famoso cavaliere? Presto detto: Ennio sta benissimo e gode di ottima salute, anche se dopo il suo addio al programma di lui sappiamo veramente poco. Zingarelli non è affatto social, si è ritirato dalla vita mondana della TV. Non ama i riflettori e preferisce trascorrere il suo tempo nella quotidianità della sua tranquilla vita. Oggi la sua età impone momenti meno caotici e dedicati più al riposo.