Gemma Galgani volta le spalle a Maria De Filippi. Ecco dove la vedremo

Il trono over di UeD vanta dei personaggi insostituibili. Tra loro, si può ben dire che Gemma Galgani abbia fatto la storia del format. La sua presenza decennale negli studi dal dating show di Canale 5, l’ha resa uno dei volti più discussi di tutti i tempi. C’è chi la ama e chi la odia ma tutti, nel bene o nel male, parlano della dama Torinese.

D’altro canto, sono diventati iconici i bisticci tra Gemma e Tina Cipollari e le frequentazioni della dama regalano al pubblico colpi di scena inaspettati. Insomma, arrivare a UeD sicuramente è stata la grande fortuna di Gemma. A quanto pare però, la Galgani sembra pronta a voltare le spalle a Maria De Filippi. Gemma, infatti, potrebbe decidere di tradire il format che l’ha resa quel che è per provare nuove strade.

La dama, a quanto si vocifera, sarebbe pronta a partecipare ad un programma che è in pausa da diversi anni. Di cosa parliamo? Stando a quanto riferiscono i più bene informati, Gemma Galgani si sarebbe proposta per prendere parte alla prossima edizione de “La Talpa”.

In molti sicuramente ricorderanno questo intricato gioco di strategia che per anni ha intrattenuto gli italiani. Si tratta di un game show molto complesso, sia a livello mentale che fisico. I concorrenti devono capire chi, tra loro, sia la Talpa e, in ogni diretta, devono sfidarsi in faticosi giochi. Questo format potrebbe presto riaprire i battenti e Gemma sembra essere pronta per accettare la sfida, in barba ai suoi 72 anni di età.

Ovviamente, quello di Gemma non è l’unico nome che è saltato fuori. Tra i possibili concorrenti è probabile che vedremo anche Cristiano Malgioglio e Pierluigi Pardo. Nessuno ha dato ancora alcuna conferma, ma sicuramente sarebbe un’edizione scoppiettante in tal caso. Non ci resta che vedere cosa succederà in futuro.