Addio a Geoffrey Scott, morto a 79 anni. Sicuramente molti di voi lo ricorderanno per il suo ruolo nella famosa saga di Dynasty, anche se in seguito il suo curriculum si è arricchito anche di altre prestigiose interpretazioni. L’attore è morto all’età di 79 anni il 23 febbraio 2021, per complicanze relative al morbo di Parkinson.

Geoffrey Scott era malato di Parkinson ed è morto a Broomfield, in Colorado. La notizia è stata data dalla moglie dell’attore, Cheri Catherine Scott, qualche giorno dopo il decesso della star della serie Dynasty e Dark Shadows.

Geoffrey Scott soffriva da tempo del morbo di Parkinson. E proprio alcune complicanze di questa malattia degenerativa hanno causato la morte del grande attore americano.

Geoffrey Scott morto: biografia dell’attore

L’attore Geoffrey Chace Scott, nato il 22 febbraio 1942, era un attore e stuntman americano, famoso per la sua partecipazione in due stagioni della serie televisiva Dynasty, dal 1982 al 1984. Vestiva i panni di Mark Jennings , il primo marito di Krystle Carrington, personaggio interpretato da Linda Evans.

Ha lavorato anche in altre serie, come Concrete Cowboys e Cliff Hangers. E ha recitato Jane Fonda in The Morning After. La sua ultima apparirzione prima di ritirarsi è stata in Hulk.

Il suo curriculum è ancora più ricco, però. Ha interpretato i personaggi di Sky Rumson in Dark Shadows nel 1970, Jeffrey Jordan in Where the Heart Is nel 1972, David McAllister in General Hospital nel 1989 e Billy Lewis in Guiding Light nel 1994.

È stato anche protagonista nella sitcom della HBO 1st & Ten negli anni ’80 e ha partecipato a quasi 100 spot pubblicitari.

Geoffrey Scott ha sposato Tanya Thompson, la sua fidanzata del liceo. Ma la storia d’amore è presto naufragata: si sono separati nel 1962. In seguito è convolato a giuste nozze con la produttrice Carol Engelhart Scott nel 1975, matrimonio al quale è seguito un altro divorzio nel 1988.

Nel 1993 ha sposato Cheri Catherine, dal quale ha avuto due figli, Christopher e Matthew. Viveva con la famiglia a Louisville, Colorado.