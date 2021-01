Vanessa Incontrada nella bufera per uno spot. I fan hanno notato un dettaglio e sono insorti: “Che fine ha fatto il body positive?”

In queste ultime ore la nota attrice e conduttrice spagnola Vanessa Incontrada si ritrova al centro di una polemica. Protagonista di un nuovo spot pubblicitario, la Incontrada è stata fortemente criticata da parte di alcuni utenti sui social.

Non è andato proprio giù il nuovo spot pubblicitario di una conosciutissima marca di yogurt che vede come protagonista la nota attrice e conduttrice Vanessa Incontrada. La presentatrice spagnola, infatti, ha prestato il suo volto per la pubblicità di uno yogurt appartenente ad un importante marchio, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Molto conosciuta anche perché si presenta come paladina del body positive, la Incontrada da sempre porta avanti la sua battaglia contro un modello di bellezza che esce fuori dai canoni stereotipati. Ed oggi ha ricevuto numerose critiche e accusata di essere in contrasto con i messaggi da lei veicolati.

Ad accendere la miccia è una scena dello spot pubblicitario in cui la Incontrada è protagonista. Nello spot dello yogurt, infatti, si può osservare, oltre alla presenza della donna, una pancia piatta che non sembra appartenere alla protagonista dello spot. E proprio per questo la Incontrada è stata duramente criticata e considerata una donna incoerente.

Le critiche a Vanessa Incontrada

Tra le critiche che gli utenti hanno rivolto alla nota attrice possiamo leggere:

Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c’è.

E ancora:

È assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata. Quindi la perfezione non esiste, ma manco la coerenza mi pare di capire.

Vanessa cara, fai pace con te stessa , così confondi chi si batte per il #bodyshaming.

Come avrà reagito Vanessa Incontrada a questi pesanti attacchi?