Geolier rientra a Napoli, alla folla che lo accoglie: “Adesso fischiamoli noi”

Quello di Geolier a Napoli non è un rientro amaro, non è il classico ritorno in patria dello sconfitto. Il rapper di Secondigliano torna da vincente dalla sua gente. “Alla fine, sono io il vincitore perché posseggo tutto questo”, dichiara Geolier rivolgendosi al pubblico al suo rientro a casa.

Il rapper, come si vede nei video che circolando sul web, si affaccia dal balcone del suo appartamento e sprona gli spettatori. Chiaramente, non è completamente soddisfatto del secondo posto, nonostante abbia ottenuto il 60% dei voti via televoto (ma solo l’1,5% dalla sala stampa).

Durante la conferenza poco dopo la finale del Festival di Sanremo, Geolier ha accettato questo risultato. Tuttavia, una volta tornato a Napoli, ha mostrato il suo atteggiamento più spontaneo. D’altronde, il ribaltamento della classifica è avvenuto proprio a causa di una stampa abbastanza ostile, costantemente, in tutte le serate della kermesse sanremese.

Il ritorno di Geolier a Napoli è stato celebrato con botti e fuochi d’artificio. Ma c’è dell’altro. In un video registrato da alcuni presenti, poi condiviso sui social, il cantante napoletano si rivolge a coloro che lo hanno accolto nella città partenopea.

Visto che ci hanno fischiato, ora rispondiamo con i nostri fischi.

Il riferimento è evidente ed va direttamente all’episodio verificatosi dopo la serata delle cover. In quella occasione i fischi sono risuonati a seguito della classifica provvisoria che lo vedeva in prima posizione dalla sala stampa.

Come annunciato, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, consegnerà anche a Geolier una targa in commemorazione del successo ottenuto a Sanremo 2024.

“Sono risultato vincente grazie a questo”, dice Geolier, affacciandosi dal balcone della sua abitazione a Napoli. In questo modo, esprime la sua gratitudine verso coloro che lo hanno accolto al suo ritorno dal Festival di Sanremo. Il rapper ha ricevuto festeggiamenti e omaggi significativi, con strade bloccate e centinaia di persona pronte a urlargli il proprio sostegno.

Nel video circolato sul web, il rapper giunge nel rione Gescal, alla periferia di Napoli, a bordo di un furgoncino bianco. Si tratta del luogo dove è nato dove risulta la sua residenza attuale. L’accoglienza è stata da vero protagonista e sorpresa del Festival.