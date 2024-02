Cresce l’attesa per la quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Gli artisti in gara si esibiranno insieme ad altri colleghi invitati nelle cover da loro selezionate: Ecco l’elenco dei brani e degli artisti ospiti, l’ordine di uscita dei cantanti in gara e tutti gli ospiti in programma.

Enorme successo anche per la terza serata del Festival, che ha visto esibirsi la seconda metà degli artisti in gara, alternati con i super ospiti nazionali ed internazionali che hanno allietato gli spettatori. Le prime cinque posizioni della classifica di ieri sono: Mr Rain al quinto posto, Il Tre al quarto posto, Alessandra Amoroso in terza posizione, Ghali sul secondo gradino del podio e Angelina Mango su quello più alto.

Questa sera ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà la splendida Lorella Cuccarini, mentre come ospiti ci saranno il cast della nuova serie tv Rai ‘Mameli’, Arisa che canterà sul palco di Piazza Colombo e il grande Gigi D’Agostino che invece suonerà nello stage a bordo della Costa Crociere. Presenti inoltre le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci e il campione della MotoGP Pecco Bagnaia.

Ecco invece l’elenco, in ordine di uscita, degli artisti in gara, con le rispettive cover che porteranno sul palco dell’Ariston e gli artisti che li accompagneranno nell’esibizione: