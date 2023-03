George Ciupilan assente nello studio del Grande Fratello Vip: il motivo

A distanza di circa un mese dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, George Ciupilan è assente nello studio del programma condotto da Alfonso Signorini in occasione delle dirette. A rompere il silenzio in merito alla questione ci ha pensato lui stesso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dal programma televisivo Il Collegio, George Ciupilan è approdato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Circa un mese fa, l’ex gieffino è stato costretto ad abbandonare la casa più spiata d’Italia a seguito dell’eliminazione.

Da questo momento in poi, il gieffino è tornato alla sua vita normale. Tuttavia, molti telespettatori hanno notato la sua assenza nello studio di Alfonso Signorini in occasione delle dirette. Infatti, l’ex protagonista de Il Collegio sembra mancare al parterre degli eliminati.

A fare chiarezza in merito alla questione ci ha pensato lui stesso. Stando alle sue parole, sembra che il motivo della sua assenza sia legato ad una scelta della produzione:

In tantissimi mi state chiedendo che outfit metterò questa sera. Purtroppo per una scelta della produzione io questa sera non ci sono, spero di esserci nelle prossime puntate

Qualche giorno fa, l’ex gieffino si era lasciato andare ad una riflessione in merito alla sua esperienza al programma condotto da Alfonso Signorini:

Sono stato poco attivo sui social, ma qualche video sul Grande Fratello l’ho visto. Ultimamente ci sto ridendo su. Ma nonostante il fatto io abbia parlato meno degli altri, mi è rimasto impresso che nella Casa ancora parlano di me. E certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio e con le mie regole, vengo frainteso dalle persone. ‘Visto che si esponeva poco non ha voce’ e invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo sia giusto. E in questo caso mi sento di dire che non mi hanno ancora capito. Perché sono una persona che osserva tanto e in continuo cambiamento. Ironizzare sul fatto che io sia ‘muto’, mi sembra veramente di toccare quella punta dell’icerbeg solamente per far parlare.