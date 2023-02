Alfonso Signorini nel panico al GF Vip, fan dei Donnalisi sviene: ecco cosa è successo

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 27 febbraio 2023, al Grande Fratello Vip una ragazza è svenuta in diretta. A rivelarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini il quale ha chiamato una fan dei Donnalisi al centro della studio. Ecco tutto quello che è successo nel dettaglio.

Ieri sera, durante la puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Nel corso della diretta Giulia Salemi ha affermato:

Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso.