George Ciupilan deluso da Luca Salatino: il gieffino chiede un confronto

Nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che George Ciupilan sia diventato il bersaglio di tutti gli altri concorrenti. Sebbene si sia creato un bellissimo legame con Luca Salatino, l’influncer ha notato una certa freddezza da parte sua. Alla luce di questo non ci ha pensato due volte a chiedergli un confronto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo George Ciupian è stato preso di mira dai concorrenti del Grande Fratello Vip. In un primo momento, erano stati Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi ad accusare l’influencer di rimanere sempre fuori dalle dinamiche.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione dell’influencer sono state le parole di Luca Salatino il quale ha deciso di schierarsi con Antonino Spinalbese. Nonostante l’amicizia che lo lega a Ciupilan, il gieffino ha affermato:

Ragazzi ao ma è muto non parla mai. lo certe volte non so nemmeno

come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che

la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto.

Alla luce di questo, George non ha potuto fare a meno di chiamare in disparte l’ex concorrente di Uomini e Donne per chiedergli un confronto. Questa è stata la risposta di Luca:

Una persona si aggrappa sempre a quello che per lui è sbagliato.

Quando mi dicevano “no perché George è cosi” io dicevo “raga”,

George è semplicemente un ragazzo diverso da voi che con me si

apre e parla, quindi per me quello che dite è sbagliato.” lo questo l’ho

detto sempre ad Antonella, Antonino…. se io mi affeziono a una

persona, per me quella persona non ha malizia. Non me la prendo se

scherza o gioca. Qualsiasi cosa succeda, so che non lo fa con

cattiveria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @luca__salatino

Dinanzi a tali spiegazioni, la reazione di George è stata inaspettata. Infatti il gieffino ha mostrato un atteggiamento non conciliante nei confronti del suo amico il quale poi ha continuato a tranquillizzarlo: