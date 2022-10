Luca Salatino vuole abbandonare il GFVip: “Ormai ho deciso”

Luca Salatino è uno dei concorrenti più amati e popolari del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il gieffino ha dichiarato di voler abbandonare anticipatamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’italia, Luca Salatino ha dimostrato di provare molta nostalgia a causa della lontananza dai suoi famigliari e dalla sua fidanzata. Adesso sembra che il gieffino non sia più in grado di resistere alla tentazione di riabbriacciare i suoi cari.

Infatti, sarebbe proprio questa la ragione per cui l’ex concorrente di Uomini e Donne vorrebbe lasciare il programma di Alfonso Signorini. A dichiararlo è stato lui stesso. Queste le sue parole:

Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene.