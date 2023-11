George Ciupilan, l’alcolismo è tornato: ecco come sta l’ex gieffino

In un’intervista recente, George Ciupilan ha aperto il suo cuore riguardo alla sua battaglia contro l’alcolismo, un problema che ha purtroppo riportato alla ribalta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. L’ex concorrente sembra stia attraversando un periodo molto difficile nel tentativo di ritrovare se stesso. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, George Ciupilan è stato uno dei concorrenti più discussi e popolari del Grande Fratello. La sua presenza all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini ha rappresentato una piacevole sorpresa per gli spettatori, ma sembra che il successo televisivo abbia portato con sé sfide personali.

Durante la sua permanenza al reality show in onda su Canale Cinque, Ciupilan aveva onestamente ammesso di avere avuto problemi legati all’alcol, problemi che sembravano essere stati superati. Tuttavia, negli ultimi tempi, ha dichiarato di essere ricaduto nell’alcolismo, confessando di aver ricominciato a bere:

Lo dico pubblicamente, c’è stata una serata dove ho rotto il patto dell’alcol. Ci sono ricaduto di nuovo, poi la mattina successiva mi sono ripromesso di non farlo più. Ho sbagliato anche con moltissime persone che mi sono vicine.

Il periodo successivo alla partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini è stato particolarmente difficile per George Ciupilan, che ha rivelato di aver fatto molta fatica nel cercare di ritrovare se stesso:

Ho avuto un momento di chiusura, ricerca di me stesso. Mi ero un po’ perso per la mia strada, non riconoscevo più i miei obiettivi, le cose che volevo raggiungere, la mentalità che avevo prima. Piano piano sono riuscito a riconquistarla. Dopo il Grande Fratello sono tornato alla mia vita normalmente i primi due mesi. Poi ho sbagliato determinate strade e determinati modi di vedere le cose. Adesso da due settimane sto benissimo e sto riprendendo a lavorare e fare attività fisica.