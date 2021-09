Nei giorni scorsi, il settimanale Chi aveva lanciato uno scoop riguardante una presunta gravidanza di Georgette Polizzi. Né l’ex volto di Temptation Island, né suo marito, però, avevano inizialmente confermato l’indiscrezione. Tutto questo fino a ieri, quando i prossimi neo genitori hanno urlato al mondo la loro gioia di diventare presto genitori.

Georgette Polizzi e Davide Tresse, sposati da circa tre anni, hanno entrambi pubblicato un tenero post nel quale, oltre a loro due, compare la prima ecografia del bimbo o della bimba che presto arriverà ad allietare le loro vite.

Confermata dunque l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal settimanale Chi, che dava la notizia praticamente per certa.

Questa novità, per l’ex concorrente di Temptation Island, ha un peso specifico molto significativo. Soprattutto se si tiene conto del fatto che, da circa due anni, lei sta affrontando la sclerosi multipla.

Quanto ho immaginato questo momento…. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno. Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi, fragile come non mai, sono qui a dirvi che io e il momo diventeremo genitori.

In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia. Volevo aspettare per un senso di protezione. È stato un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici. Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena. Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni ,alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla. Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia.