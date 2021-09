A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che nel numero del 15 settembre parla di una gravidanza in atto per Georgette Polizzi

Nell’ultimo numero del settimanale Chi, uscito in edicola lo scorso 15 settembre, si è parlato della probabile gravidanza di Georgette Polizzi. In molti di voi si ricorderanno di lei per la sua partecipazione nel reality show di Canale 5, Temptation Island. Ma un paio di anni fa, lei era arrivata alla cronaca anche per un altro motivo legato alle sue precarie condizioni di salute.

Credit: georgettepol – Instagram

In realtà ancora non è arrivata alcuna conferma da parte di Georgette, né da parte di suo marito Davide Tresse. Ma il settimanale Chi parla di una gravidanza certa per l’ex volto di Temptation Island.

Lo scoop non avrebbe una risonanza così importante, se non fosse che due anni fa, all’ex concorrente del reality show di Canale 5 è stata diagnosticata la sclerosi multipla, una malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

La giovane sarebbe arrivata alla dolce attesa tramite un percorso di procreazione assistita, avviato insieme a suo marito nello scorso dicembre.

Si attendono comunque conferme da parte dei diretti interessati.

Lo sfogo di Georgette Polizzi

Anche dopo che Georgette Polizzi aveva annunciato pubblicamente la sua diagnosi, il popolo del web non l’ha comunque risparmiata ed ha continuato a porle delle domande scomode. Domande a cui, dopo un po’, l’influencer ha deciso di rispondere.

Pubblicando la maggior parte della mia vita sui social, sono abituata a ricevere offese, complimenti, consigli non richiesti e opinioni imposte. Spesso però, chi si nasconde dietro ad un messaggio si dimentica che dall’altra parte c’è una persona normale, con i suoi problemi, i suoi pensieri, le sue scelte, il suo carattere e la sua salute.

Credit: georgettepol – Instagram

Quasi ogni giorno ricevo messaggi come “sei incinta?”, “Perché non fai un figlio?”, “a quando un bambino?”, “non è ora di avere un figlio?!”, “perché non adottate?!”. Io dico BASTA. Basta con queste domande scomode, che spesso infieriscono con una situazione già delicata di per sé!! Basta con le solite insinuazioni, con i pareri non richiesti e con domande sfacciate, a volte non so con che coraggio riusciate a farle!