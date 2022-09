Ultimamente Georgette Polizzi è più presente che mai sui social. Dopo aver parlato della sua alla patologia che l’ha colpita qualche anno fa, la sclerosi multipla, ha annunciato della sua gravidanza mettendo poi al corrente i suoi follower della guarigione e e della nascita della sua bambina, Sole.

L’ex concorrente di Temptation Island ha avuto la bambina dal marito Davide Tresse dopo un percorso di procreazione assistita. Tutto bene insomma, se non fosse che crescere una figlia non è facilissimo.

Per questo motivo la donna si è sfogata lungamente sui social per alcuni contrasti con il marito che la vorrebbe più disponibile la notte, nonostante la stanchezza. Fu proprio lei in passato ad affermare: “Sono una mamma e oggi voglio raccontarvi gran parte di quello che nei social non si vede. In queste due settimane, in cui mi sono trovata da sola, senza aiuti a seguire lavoro, casa, famiglia e piccole Sole ho vissuto quello che molte mamme vivono tutti i giorni”.

“Arrivi a casa sfinita la sera, tuo marito ti cerca perché ha voglia di intimità, ma l’unica cosa che riesci a fare è crollare sul divano dalla stanchezza”. Queste erano le parole di Giorgette che, di recente ha poi lanciato un vero e proprio ultimatum a suo marito.

Georgette Polizzi, lo sfogo social contro il marito

La stilista non è riuscita a trattenere la rabbia e lo sconforto che sta vivendo in queste ultime settimane. Quest’ultima infatti, ha dato vita ad uno vero e propri sfogo che ha visto protagonista anche il suo compagno Davide Tresse.

Georgette ha così affermato: “I peli delle tue gambe per non parlare del resto fanno concorrenza alla foresta amazzonica. Dormire in due stanze diverse diventa una routine, soprattutto se lui russa e tu hai bisogno di dormire e riposarti”.

“Avendola 24h su 24 a volte capita che ti distrai un secondo e lei cade e batte la testa e ti senti una cattiva madre per il resto della giornata”. E infine l’avvertimento al marito, che chiama Momo: “Le discussioni con il Momo sono all’ordine del giorno e la colpa è sempre solo una: la stanchezza.

L’ex volto di Temptation Island ha poi terminato affermando: “Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: “Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!”Quante mi capiscono? Non fatemi sentire sola.”