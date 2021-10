Georgette Polizzi non ha di certo una vita facile. La stilista qualche anno fa ha scoperto di essere affetta da una dura malattia: la sclerosi multipla. Tuttavia, a Storie Italiane a Eleonora Daniele ha raccontato ancora dettagli di un passato doloroso.

Si tratta dei maltrattamenti subiti quando aveva solo 4 anni dal compagno della madre. L’uomo le spegneva le sigarette addosso e la picchiava. La ragazza è fuggita di casa quando aveva solo 15 anni.

Anche la madre la picchiava e Georgette Polizzi ha spiegato la malattia di cui è affetta la donna:

Anche Eleonora Daniele ha fatto fatica a trattenere le lacrime. Ora Georgette Polizzi è felice, dopo la diagnosi di sclerosi multipla nel 2018 ha pensato di non poter rimanere incinta, invece oggi aspetta ufficialmente una bambina e proprio su di lei ha ammesso:

Soffriva di bipolarismo, mi picchiava e poi mi medicava. Però ho perdonato mia madre, oggi non c’è più ma se fosse qui l’abbraccerei e le direi che ho capito, perché quando una persona non è lucida non può comprendere. Nessuno ha mai fatto niente, un vicino di casa, le madri delle mie amiche vedevano i segni sulla mia faccia.