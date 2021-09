Georgette Polizzi e Davide Tresse, protagonisti della quarta edizione di Temptation Island, hanno da qualche giorno confermato di essere in dolce attesa del loro primo bebè insieme. Ieri, sul profilo Instagram di entrambi è apparso un tenero video nel quale la coppia ha deciso di svelare a tutti i loro seguaci il sesso del nascituro. Sarà una bellissima bambina!

Un paio di settimane fa, il settimanale Chi aveva lanciato un’indiscrezione che vedeva Georgette Polizzi incinta per la prima volta. Una notizia con una risonanza importante, date le difficoltà degli ultimi anni legate alle condizioni di salute dell’influencer.

Qualche giorno dopo, la stessa Georgette e suo marito Davide Tresse hanno deciso di uscire allo scoperto e di confermare quelle che fino a quel momento erano solo delle voci. Una gioia incontenibile per i due prossimi neo genitori.

Come ormai consueto tra i personaggi noti dello spettacolo, per rivelare a tutti i fan di che colore sarà il fiocco appeso nella culla, anche Georgette e Davide hanno pensato di mettere su un meraviglioso Gender Reveal Party.

Nel video, pubblicato su Instagram, si vedono i coniugi che indossano delle tute da imbianchini, con tanto di visiera protettive per il viso, e che preparano due secchi di vernice: uno celeste ed uno rosa.

Successivamente, una collaboratrice prende uno dei due secchi e lo getta completamente addosso a Davide e consorte. All’interno del contenitore, tanta vernice color rosa. Sarà dunque una bellissima bambina.

Colore, colore e ancora colore…. Lo stesso colore che in passato mi ha tolta dalla strada e mi ha dato un futuro dignitoso. Mentre preparavamo il tutto evitavo gli sguardi dei miei ragazzi per evitate di capire qualcosa. Ricordo come fosse oggi quel momento. Loro sorridevano tra loro e cercavano di trattenersi per non far capire niente a me e il momo. E poi quello che è successo lo vedete nel video. (…) La tua mamma e il tuo papà hanno imparato a credere nei miracoli e tu ora sei realtà. ❤️