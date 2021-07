Si parla molto della vicenda di Malika Chalhy e di come abbia speso i soldi della raccolta fondi organizzata a suo favore dopo esser stata cacciata di casa dai genitori per il suo orientamento sessuale. Ora, a “smascherare” altri lati della vita della ragazza è Georgette Polizzi.

Nel programma Il Bianco e Il Nero di Gabriele Parpiglia, Georgette Polizzi ha svelato alcuni dettagli di un incontro tra lei e la ragazza ad un evento pubblico e i dettagli fanno davvero pensare. L’ex volto di Temptation Island spiega:

Ho conosciuto Malika ai Magna Grecia Awards in Puglia. Ho avuto modo di conoscerla perché si è avvicinata a me e mi conosceva alla perfezione, sapeva tutto. Mi ha detto addirittura di aver comprato un giacchino da me. Posso dire che era davvero tanto carina nei miei confronti.