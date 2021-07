Tommaso Eletti è entrato a far parte dei concorrenti di Temptation Island in coppia con ormai la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. I due hanno ben 19 anni di differenza di età, un dettaglio che non è passato per niente in osservato agli spettatore del programma. Ma come era il ragazzo quando era solo un bambino? Ecco le foto che lo ritraggono durante la sua infanzia.

Tra le coppie concorrenti di questa edizione di Temptation Island abbiamo conosciuto Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. Lui 21 anni, lei 40, entrambi hanno creato non poche discussioni nel mondo del web. Ma sapete come era il ragazzo qualche anno prima di incontrare la sua fidanzata? Le foto che lo ritraggono da adolescente sono apparse sul suo profilo Facebook.

La nuova edizione di Temptation Island è finalmente iniziata. Anche quest’anno Filippo Bisciglia è tornato a far compagnia a tutti i suoi telespettatori con l’appuntamento serale. La coppia protagonista di quest’anno è Tommaso Elettri e Valentina Nulli Augusti.

I due, che hanno ben 19 anni di differenza d’età, convivevano a Roma insieme alla madre di lui. Ad oggi la coppia ha deciso di uscire separata dal programma a seguito del tradimento da parte del 21enne. Infatti, è stato proprio Tommaso a tradire la sua fidanzata con la tentatrice Giulia.

Stando alle dichiarazioni rilasciate appena usciti dal programma, tutti e tre hanno affermato di essere single. Tuttavia, sia Tommaso che Valentina si sono detti contenti di aver capito di non poter stare più insieme. Ma avete mai visto Tommaso prima di incontrare quella che lui pensava fosse la donna della sua vita?

Le foto che mostrano Tommaso quando era solo un adolescente sono apparse sul suo profilo Facebook. All’epoca avrà avuto circa 14 o 15 anni. Tuttavia, Tommaso non sembra essere per niente cambiato nel corso degli ultimi anni. Infatti, ad oggi, con lo stesso ciuffo e lo stesso sguardo dimostra di essere sempre un ragazzino.