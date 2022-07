A pochi mesi dalla nascita della piccola Sole, Georgette Polizzi è tornata sui social per informare i suoi follower che purtroppo la sua malattia si è risvegliata. In un lungo post su Instagram ha spiegato che ora è costretta a tornare in quel nosocomio tutte le mattine.

In tanti in queste ore le stanno scrivendo dei dolcissimi messaggi per darle forza e coraggio, per affrontare di nuovo questa malattia, che le ha portato gravi problemi.

Georgette Polizzi ha partecipato insieme all’attuale marito Davide Tresse ad una delle edizioni di Temptation Island. Da quella esperienza ne sono usciti più forti di prima, ma dopo hanno dovuto affrontare qualcosa di davvero terribile.

Nel 2018 la nota influencer ha scoperto di essere affetta da Sclerosi Multipla. Però dopo un periodo di ricovero ed essere stata costretta a stare una sedia a rotelle, sembrava aver imparato a convivere con quella malattia.

Infatti il 21 marzo del 2022 tramite procreazione assistita, sono riusciti anche a mettere al mondo una bambina, che hanno deciso di chiamare Sole. Per i due dopo tante sofferenze, è arrivata la gioia tanto attesa e desiderata.

Tuttavia, in queste ultime ore per Georgette Polizzi è arrivata una nuova battaglia da affrontare. Con una foto in cui si fa vedere mentre varca la porta azzurra dell’ospedale San Bartolo, ha spiegato ai suoi fan che purtroppo la sua malattia si è risvegliata. Per questo dovrà affrontare altre terapie a base di cortisone, per riuscire a farla riaddormentare.

Il post di Georgette Polizzi sui social

Anche questa mattina varco lei ‘la porta azzurra’. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portata a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato rotto per la fatica. Questa porta azzurra ha visto mille lati di me. Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppincante, ma mi ha anche vista saltellare, mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime, ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta.