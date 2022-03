Una gioia immensa quella di Georgette Polizzi e di suo marito Davide Tresse. Gli ex concorrenti di Temptation Island, ieri mattina, sono infatti diventati genitori per la prima volta. È arrivata al mondo la piccola Sole e la coppia non potrebbe essere più felice, tenendo conto anche di tutte le difficoltà avute prima e durante la gravidanza.

Credit: georgettepol – Instagram

All’inizio era solo un’indiscrezione. Era l’inizio di settembre scorso, quando il settimanale Chi aveva lanciato uno scoop riguardo una presunta gravidanza di Georgette Polizzi.

A giorni di iniziale silenzio, è seguito poi il tanto atteso annuncio. Gli ex concorrenti di Temptation Island hanno utilizzato i loro account di Instagram per urlare al mondo tutta la loro gioia per la lieta notizia.

Quanto ho immaginato questo momento…. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno. Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. (…)

E il miracolo, dopo 9 mesi di ansia, paura, ma anche trepidante e gioiosa attesa, alla fine si è compiuto. Ieri è venuta al mondo la piccola Sole, per la felicità immensa di mamma e papà.

Per annunciare la nascita, naturalmente, si è passati sempre dai social network.

21 marzo , primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia.

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla

Credit: georgettepol – Instagram

L’avvento di questa dolce creatura, ha un peso specifico altissimo nella vita di Georgette Polizzi. Soprattutto se si tiene conto che l’influencer, da circa due anni, combatte contro la sclerosi multipla che le è stata diagnosticata.

Credit: georgettepol – Instagram

Riguardo alla malattia e alla contemporanea gravidanza, la Polizzi aveva detto: