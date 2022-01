Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. La celebre imprenditrice digitale ama tenere oggetti di lusso all’interno della sua casa. Di recente, dalle Instagram Stories dei Ferragnez, sono spuntati alcuni dettagli che di certo non sono passati in osservato ai fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La celebre imprenditrice digitale è finita di nuovo al centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip è stata una coperta di lusso avvistata dai fan sul suo divano. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme!

Sarà per la serie The Ferragnez o per le numerose storie pubblicate su Instagram ma la casa di Fedez e Chiara Ferragni è più spiata di quella del Grande Fratello Vip. Inutile dire che l‘influencer sfoggia sempre oggetti di lusso, sia personali che per la sua abitazione.

Dopo il peluche di Fendi e la poltrona di lusso, adesso spunta fuori anche un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione dei più curiosi. Si tratta di un plaid firmato dalla casa di moda Hermes che aveva addosso l’influencer quando è stata immortalata in una storia di suo marito Fedez.

La coperta che Chiara Ferragni ha usato per il suo riposino pomeridiano è decorata con la lettera iniziale “H” dello stesso logo della marca. La lussuosa casa di moda produce ogni accessori iconici per la casa i quali sono desiderati da molte celebrità.

Attualmente non sappiamo quale modello sia quello che si trova in casa dei Ferragnez in quanto non è più in produzione. Tuttavia, possiamo fare una stima sul prezzo della coperta di lusso: per i modelli in 100% lana a quelli tessuti a mano il costo varia dai 1330 euro mentre per quelli 100% cachemire della Mongolia saliamo addirittura a 3800 euro.