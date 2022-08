Georgina Rodriguez in visita al santuario di Fatima: polemiche per il look scelto

Per molti fan l'abito scelto dalla compagna di Cristiano Ronaldo era inappropriato per l'occasione.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più famose al mondo con milioni di followers sui social. Trattandosi di personaggi molto pubblici ed influenti dovrebbero stare più attenti a ciò che pubblicano.

Ed infatti l’ultima foto pubblicata da Georgina su Instagram sta facendo molto discutere. Georgina solo qualche mese fa ha perso il bambino che aspettava. Essendo molto credente, ha pensato di recarsi al Santuario della madonna di Fatima in Portogallo per cercare un po’ di conforto e sostegno.

Fonte: Instagram

Peccato però che il look scelto per l’occasione non sia piaciuto a tantissime persone che l’hanno criticata. Georgina, come si evince dalle foto pubblicate su Instagram, ha optato per un look total white. E fin qui tutto ok visto che il bianco è da sempre il colore della purezza e della spiritualità.

Peccato però che l’abito fosse innanzitutto molto aderente tanto da risaltare le sue forme generose con tanto di spacco nella parte posteriore. A corredo del vestito Georgina ha indossato un foulard e borsa di Chanel e delle ciabattine azzurre di Hermes.

Insomma non proprio uno dei look più economici visto che la borsa di Chanel costa 8mila euro e il foulard 450. Il costo dei sandali si aggira invece sui 2mila euro. Decisamente troppi secondo alcuni fan.

Ma a detta di molti il look scelto da Georgina è stato inappropriato per il momento. “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra” – si legge in un commento.

Ma c’è chi non ha apprezzato nemmeno il fatto di aver immortalato sui social un momento così privato e toccante come questo. Momento che tra l’altro è stato anche ripreso dalle telecamere della serie Soy Georgina che andrà in onda prossimamente su Netflix e che racconterà la vita quotidiana della compagna di Cristiano Ronaldo.