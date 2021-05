Striscia la Notizia, addio alle veline Shaila e Mikaela

Sono state le veline dei record e, dopo quattro anni, si preparano a dire addio all’amato tg satirico. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le veline di Striscia la Notizia. Nel salotto di Verissimo le due ballerine hanno confessato che sabato 12 giugno quella dello storico tg satirico sarà, per loro, l’ultima puntata.

Sono state definite le veline più longeve di Striscia la Notizia. La loro presenza nello storico programma ha superato di gran lunga quella di altre storiche veline. Dopo 4 anni e 886 puntate, però, per Shaila e Mikaela è arrivato il momento di salutare l’amato programma che da più di 30 anni entra nelle case degli italiani.

All’inizio per loro non è stato facile. Soprattutto per Mikaela Neaze Silva la cui presenza all’interno della trasmissione non era stata vista di buon occhio. Queste sono state le parole della velina rilasciate a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin:

All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti. L’Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tivù. Mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state anche le prime veline ballerine. Ricordiamo infatti che Shaila è stata un’ex allieva di Amici di Maria De Filippi e, dopo la sua partecipazione al talent, è stata selezionata per far parte del corpo di ballo di alcuni programmi tv.

Striscia la Notizia, l’addio di Shaila Gatti e Mikaela Neaze Silva

Per le due veline, però, è ora arrivato il momento di dire addio al programma e quella di sabato 12 giugno sarà per loro l’ultima puntata. Ecco le loro parole riguardo l’abbandono definitivo dello storico tg satirico: