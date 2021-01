Gerry Scotti è diventano nonno nel 2020: è nata Virginia

Un 2020 non solo da dimenticare per Gerry Scotti: il conduttore è diventano nonno della piccola Virginia, figlia di Edoardo

Un 2020 non tutto da dimenticare per Gerry Scotti. Il noto conduttore Mediaset è da poco diventano nonno per la prima volta. La piccola Virginia, figlia di Edoardo e Ginevra Piola, è venuta al mondo lo scorso anno.

Era il 15 dicembre 2020 quando la nuora di Gerry Scotti ha partorito, ma la notizia è stata tenuta nascosta per un po’, forse per garantire privacy ai neogenitori.

A darne la notizia sui social è stato il settimanale Gente, che sotto la lieta notizia ha ricevuto anche i ringraziamenti del conduttore. Ai microfoni di Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, il mattatore aveva raccontato come il figlio ha comunicato la lieta notizia.

Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio.

Ovviamente, non poteva che essere felice della notizia. E ha dichiarato anche di attendere volentieri dei “nipoti multipli”. Edoardo, essendo figlio unico, è l’unica speranza per allargare la famiglia.

E cosa sappiamo su Ginevra Pioli? È la 28 enne moglie di Edoardo, nonché mamma di Virginia. I due si sono fidanzati nel 2013 e non si sono più lasciati. La ragazza è laureata in Lettere e Filosofia con 110 e lode.

Attualmente, dal 2018, collabora proprio con Mediaset come giornalista. La coppia è molto affiatata e lei è molto riservata. Sui profili social conta solo 550 follower e ha deciso di mantenere il suo account privato.