Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Gerry Scotti è tornato a casa: il conduttore era ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. Ad annunciarlo è lui in persona con un post su Instagram:

Aveva abbandonato i social ormai da diversi giorni, tanto che, i fan erano in apprensione. Ora Gerry Scotti è tornato sui social e il messaggio è assolutamente positivo:

A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

Il conduttore ha contratto il virus ormai più di due settimane fa. Anche in quell’occasione aveva avvertito personalmente i fan. Poi il ricovero in ospedale, emerso sui giornali solo 10 giorni dopo.

Dopo un primo momento di paura, l’ufficio stampa ha chiarito che il conduttore non è mai stato in terapia intensiva, ma che ha avuto delle crisi respiratorie che hanno visto necessario il ricovero.

Gerry Scotti sta bene, non è mai stato in terapia intensiva. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta, ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare.

Proprio ieri, anche la collega e amica di Gerry aveva rassicurato i fan. Mara Venier in diretta a Domenica In aveva fatto sapere che proprio oggi sarebbe uscito dall’ospedale.

Ora altri VIP sono in ospedale, resta ancora ricoverata è Iva Zanicchi. A differenza di Carlo Conti, lei non è potuta tornare a casa, purtroppo ha ancora la polmonite bilaterale.

Il virus non risparmia proprio nessuno, molti personaggi dello spettacolo si sono ritrovati a fare i conti con la malattia talvolta anche in modo serio. Un periodo delicato anche per la messa in onda dei programmi che spesso sono senza pubblico.