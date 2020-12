La compagnia di Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno in tv di Ilary Blasi

Ilary Blasi è pronta a sbarcare. Fra poco la popolare conduttrice Mediaset tornerà alla guida di un programma. E mica un programma qualsiasi, bensì uno dei format più apprezzati. Che però aveva bisogno di un fisiologico restyling, di un rinnovamento.

Ilary Blasi: linfa vitale per uno show in declino

Dopo gli ultimi ascolti al di sotto della attese, L’Isola dei Famosi ripartirà con una nuova edizione. Il celeberrimo canna gate e il caso Riccardo Fogli sono stati due degli episodi in grado probabilmente di incrinare la fiducia nel prodotto. Sembrava quasi ci fosse una ricerca forsennata, a ogni costo, dello scandalo, della bomba da sganciare, per tenere incollati i telespettatori.

Nuova donna copertina

La strategia attuata forse ha ripagato in principio, salvo poi provocare un effetto boomerang. I giudizi negativi riscossi hanno finito per nuocere anche alla stessa padrona di casa, Alessia Marcuzzi, la quale si è poi prontamente rifatta con Temptation Island (oltre che con Le Iene).

I produttori sentivano ci fosse il bisogno di una nuova donna copertina. Sempre bella, sempre bionda. A collegarsi coi naufraghi dagli studi televisivi sarà per l’appunto Ilary Blasi, da qualche tempo a questa parte un po’ sparita dai radar.

Il giorno di messa in onda

Acquisita esperienza in fatto di reality, al timone del Grande Fratello Vip, l’ex letterina avrà la missione di ridare slancio all’Isola dei Famosi. L’appuntamento andrà in onda il lunedì, una volta cessato il Grande Fratello Vip, con il via a febbraio 2021.

Ilary Blasi: la conferma nei palinsesti ufficiali

In un primo momento la prossima edizione (la numero 15) sembrava dovesse saltare, stando almeno alle voci emerse. Ma oggi finalmente tutti i dubbi sono stati spazzati via, grazie alla comunicazione ufficiale diramata da Canale 5 sui palinsesti dal 9 gennaio a metà marzo 2021. A febbraio ecco spuntare proprio L’Isola dei Famosi, capitanata da Lady Totti.