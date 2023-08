Gerry Scotti: la confessione choc su Maria De Filippi

Nel corso delle ultime ore, Gerry Scotti si è lasciato andare ad una confessione inedita su Maria De Filippi. Nel fare un tuffo nel passato, il celebre conduttore ha voluto raccontare un dettaglio sulla sua collega che in pochi conoscono. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Gerry Scotti e Maria De Filippi sono legati da un rapporto molto speciale. In occasione di un intervista, il celebre conduttore ha voluto ricordare la sua infanzia, e così facendo ha parlato anche della sua storica collega.

Con l’intento di ricordare alcuni aneddoti appartenenti al suo passato, il presentatore televisivo si è lasciato andare ad una rivelazione shock nei confronti della sua amica e collega che mai nessuno si sarebbe aspettato:

Confesso un dispiacere: non aver avuto la possibilità di vivere questo rapporto una quarantina d’anni fa, quando eravamo entrambi lì, in quel fazzoletto di terra che corre dalla mia Mirandolo terme alla sua Mornico Losana.

Successivamente, Gerry ha affermato che gli piacerebbe trascorrere del tempo con Maria De Filippi nei loro posti d’infanzia. Inoltre, ha parlato anche del dolce modo di fare della conduttrice:

È asciutta nei modi, e dev’essere così: ha responsabilità enormi, non può permettersi smancerie. Però è capace di gesti sorprendenti.

Infine, il conduttore ha ricordato il brutto periodo il Covid in cui Maria De Filippi le è stata accanto. Queste sono state le sue parole:

Ho sentito la profonda vicinanza di Maria, con il suo stile: messaggi brevi, semplici, fatti anche di una sola parola, ma costanti. Me li ha mandati fino a quando non è stata sicura che stessi bene. È una cosa che non dimenticherò mai.