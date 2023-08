Maria De Filippi, avete mai notato che la conduttrice indossa sempre una collana? Il suo significato commuove

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio la regina della televisione italiana. Tutti coloro che da anni la seguono con i suoi programmi hanno notato sicuramente che la conduttrice indossa sempre un gioiello dal quale non si separa mai. Nel dettaglio, si tratta di una collana il cui significato commuove. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Come già anticipato, nella vita di Maria De Filippi c’è un gioiello dal quale la regina del piccolo schermo italiano non si separa mai. Abbiamo già detto che si tratta di una collana con una storia e un significato a dir poco profondi.

La collana di cui stiamo parlando si tratta in realtà di un regalo ricevuto dal grande amore di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. Ricordiamo che il ‘gigante della tv’, come è stato considerato, è scomparsa lo scorso febbraio. Il gioiello, dunque, rappresenta un simbolo d’amore ed è per questo motivo che la conduttrice non se ne separa mai.

Maria De Filippi, il significato della collana scapolare d’oro che indossa sempre

Oltre alla collana che ha ricevuto come regalo da Maurizio Costanzo e da cui non si separa mai, la regina della televisione italiana indossa anche un altro tipo di gioiello. Si tratta di una collana scapolare d’oro che negli anni ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto per quanto riguarda il suo significato. Nel dettaglio, il gioiello in questione è caratterizzato dalla presenza di due medagliette le quali ritraggono l’immagine della Madonna e che riportano, inoltre, un’incisione.

Come già anticipato, tutti coloro che seguono Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di notare la collana sulla quale, però, la conduttrice non ha mai rivelato il suo significato. Molti associano il gioiello alla fede e per molti simboleggia la devozione di Maria De Filippi alla Madonna.