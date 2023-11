Gerry Scotti, la confessione choc su Mediaset: “Mi chiamano solo per…”

Durante un’intervista recente, Gerry Scotti ha rivelato dettagli inediti sulla sua lunga carriera e sul rapporto con l’azienda Mediaset, dove è considerato uno dei punti di riferimento più importanti. Il conduttore, amatissimo dal pubblico italiano, sta per fare il suo ritorno in prima serata con Io Canto Generation a partire dal 22 novembre.

Durante l’intervista, Scotti ha sorpreso tutti rilasciando dichiarazioni inaspettate riguardo la sua lunga collaborazione con Mediaset, dove ha lavorato per ben quarant’anni. Le sue parole hanno gettato luce sul rapporto speciale che ha con l’azienda e sulla sua gratitudine per tutto il percorso professionale svolto insieme.

Nel dettaglio, il presentatore ha rivelato che spesso viene chiamato esclusivamente per risolvere situazioni particolari. Dunque, il suo coinvolgimento televisivo avverrebbe prevalentemente quando c’è la necessità di porre rimedio a determinate circostanze o problemi:

Mi sento un normale lavoratore dello spettacolo. Io sono lo specialista che chiamano per risolvere certe situazioni, se c’è un incendio cercano uno che lo sappia spegnere; non mi chiamano quando c’è da dare fuoco. Ma ne sono orgoglioso.

Successivamente, l‘attenzione della conversazione si è spostata sul suo ritorno in prima serata con Io Canto Generation su Canale 5 in merito al quale ha affermato:

Sarà una festa per chi ama la musica, un programma che spazia tra tutti i generi, da Tenco a Lazza. I rischi sono stati accuratamente valutati dai nostri dirigenti. È un titolo che ho fatto per un po’ di anni e non mi chieda perché poi è stato trascurato.