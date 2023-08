Mediaset contro Barbara D’Urso: il gesto dell’azienda contro la conduttrice non è passato inosservato

Barbara D’Urso è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste del gossip di questa estate 2023. L’addio a Mediaset da parte della conduttrice ha fatto molto chiacchierare e ancora oggi sono molti coloro i quali si stanno interrogando sul futuro lavorativo di Carmelita. Nel corso delle ultime ore agli occhi dei più attenti non è passato inosservato il gesto di cui Mediaset si è reso protagonista nei confronti di Barbara D’Urso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Quasi tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, al cui timone quest’anno ci sarà Myrta Merlino. Come già anticipato, in queste ore Mediaset si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato e che riguarda l’ex padrona di casa Barbara D’Urso.

Stando a quanto scoperto da alcuni utenti, pare che l’azienda abbia deciso di rimuovere dalle pagine social del programma alcuni contenuti legati proprio a Carmelita. Al momento Barbara D’Urso ha deciso di rimanere in silenzio e non replicare al gesto di Mediaset presa nei suoi confronti.

Pomeriggio 5, fuori Barbara D’Urso: Myrta Merlino svela come sarà il nuovo programma

Nel corso di un’intervista Myrta Merlino ha rivelato come sarà la nuova edizione di Pomeriggio 5. La giornalista si troverà a che fare con notizie che riguarderanno non solo l’attualità ma anche con quelle di cronaca rosa. Queste sono state le sue parole in merito alla sua nuova avventura che sta per iniziare su Canale 5: