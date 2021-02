Gerry Scotti: pubblicata la prima foto da nonno dell’amato conduttore, a passeggio con la nipote Virginia

Gerry Scotti in versione nonno: il conduttore spinge il passeggino della neo arrivata Virginia

Gerry Scotti condivide coi followers la sua prima foto da nonno. Intento a spingere al parco il passeggino della nipotina Virginia, il conduttore di Canale 5 inaugura così il suo 2021 sui social, a raccontare il modo singolare in cui è cominciato. Virginia è la prima nipote dello Zio Gerry, nata dal matrimonio tra il figlio Edoardo Scotti e la giornalista Ginevra Piola.

Gerry Scotti si dedica completamente alla famiglia

Il presentatore di Caduta Libera aveva già annunciato che, dopo il ricovero per il Coronavirus, si sarebbe concesso una pausa dai soliti ritmi lavorativi, così da godersi l’arrivo della principessina di casa, alla quale si sta dedicando completamente. Gli impegni familiari assorbono completamente il suo tempo.

Privacy rispettata

Virginia è la bimba frutto delle nozze tra Ginevra Piola, giornalista Mediaset, ed Edoardo Scotti. Nessuno dei due è particolarmente attivo sui social network.

Ecco perché ci ha pensato nonno Gerry – dal quale la piccina ha ereditato il nome – a condividere la sua prima fotografia, che ne suggerisce solamente la presenza e ne tutela pienamente la privacy, fortemente desiderata da mamma e papà, che si guardano bene dal finire nella cronaca rosa, dando in pasto ai media il meno possibile.

Relax lontano dalle telecamere

Gerry Scotti continua a godersi del relax lontano dalle telecamere. Fermo per un breve periodo a causa del ricovero causa Covid-19, era approdato in tv in occasione dell’appuntamento conclusivo di Tu Si Que Vales, lo show campione di ascolti prodotto dalla società di Maria De Filippi (la Fascino).

Gerry Scotti presto alla guida di Striscia la Notizia

Quindi, l’amatissimo professionista di Cologno Monzese ha preferito staccare momentaneamente la spina. A breve comunque riprenderà i canonici impegni, con le puntate inedite del quiz show preserale Caduta Libera e Striscia la Notizia, al fianco di Francesca Manzini dall’8 marzo. Successivamente la brava imitatrice cederà il posto a Michelle Hunziker, altro volto storico del tg satirico di Antonio Ricci.