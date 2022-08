Gerry Scotti, quanto guadagna a Striscia la Notizia? La cifra è stellare

Ecco a quanto ammonta il guadagno del conduttore in uno dei programmi più amati di sempre

Senza ombra di dubbio Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso degli anni il conduttore ha avuto la possibilità di costruire una carriera da far invidia a chiunque. Conduttore dei programmi di punta di Mediaset, Gerry Scotti pare riceva uno stipendio da capogiro per la conduzione di Striscia la Notizia.

In questi ultimi giorni il nome di Gerry Scotti sta occupando le principali pagine di cronaca rosa. Il motivo? Sono trapelate alcune informazioni per quanto riguarda il guadagno del conduttore a Striscia la Notizia. Stando alle voci in circolazione, la cifra che guadagnerebbe Gerry Scotti sia davvero da capogiro.

Le informazioni trapelano dal giornale ‘Money’ che ha scritto:

Il numero di ore accumulate in video per Canale 5 garantisce nel corso dell’anno uno stipendio milionario di tutto rispetto per Gerry Scotti che risulta così tra i presentatori più pagati di sempre all’interno del piccolo schermo.

E, continuando, è possibile leggere:

lo stipendio annuale di Gerry Scotti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. I proventi derivano sia dal cachet previsto dalle reti del Biscione ma anche dalle televendite e promozioni per cui Scotti è solito prestare il proprio volto e la propria simpatia.





Gerry Scotti: a quanto ammonta il suo guadagno a Striscia la Notizia?

Il giornale poi rivela alcune informazioni riguardo il guadagno del conduttore a Striscia la Notizia. Pare che lo showman più amato della tv riceva 5 milioni a stagione. Stando a quanto dichiarato dai giornali, dunque, Gerry Scotti, oltre ad essere uno dei conduttori più amati del piccolo schermo italiano, è anche uno dei più pagati.

Gerry si rende spesso il protagonista del programma di Antonio Ricci, dove è sempre pronto a portare quell’ondata di allegria e spensieratezza che da anni lo contraddistinguono. Fra qualche giorno, invece, potremmo rivederlo nel game show di Canale 5 Caduta Libera.