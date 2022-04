La notizia della morte di Pietro Sonaglia ha sconvolto tutta Italia. L’aiuto regia dei programmi di Mediaset se ne è andato.

A dare l’annuncio è stato Roberto Cenci, direttore della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi.

Ora a ricordarlo sui social sono in tantissimi, tutti volti molto noti. Tra questi anche Gerry Scotti che è letteralmente sconvolto e ha scritto:

Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare ‘Pierooooooooo’ perché Piero non c’è più. E ha poi aggiunto: “Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca.

Andrea Nicole Conte, l’ex tronista ha scritto: “Le parole non saranno mai abbastanza. Sempre uno sguardo dolce e un sorriso di conforto, una carezza sulla testa o un occhiolino quando mi vedevi con le lacrime agli occhi.”

La ex tronista poi continua: “poi mi arrivavi di soppiattò col bicchiere d’acqua e puntualmente mi facevi spaventare dicendo ‘bimba, l’acqua!’. Grazie. Ciao Piero. Fai buon viaggio”.

Ma non solo anche Gianni Sperti ha dedicato un pensiero all’aiuto regia più famoso e amato di Mediaset:

Le chiacchierate dietro le quinte e le liste, perché tu sei sempre stato solare. Il tuo sguardo protettivo che mi confortava nei momenti difficili durante le registrazioni. Mi mancherai. Ciao Piero”.

Al momento non sono note le cause della scomparsa, l’uomo tuttavia è piuttosto giovane. La sua età fa pensare ad un malore improvviso o ad una malattia non resa nota.