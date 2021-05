Sabato è andata in onda l’attesa finalissima di Amici 20 che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile a discapito del suo fidanzato Sangiovanni. E’ stata una serata ricca di emozioni e colpi di scena. E di certo non potevano mancare anche le gaffe. Come quella commessa di Arisa. Eravamo nel bel mezzo della finale e ad un certo punto la gara si è interrotta per lasciare spazio ad un duetto tra appunto Arisa e Stash sulle note de “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

Tutto pronto in studio, entra il pianista, si abbassano le luci ma all’improvviso succede qualcosa: la cantante viene inquadrata mentre si avvicina la mano alla bocca e con assoluta nonchalance sputa la gomma che stava masticando che eventualmente le avrebbe causato problemi durante l’esibizione.

Arisa sputa la gomma in diretta: polemiche sui social

Il gesto è stato ritenuto non troppo elegante dal popolo della rete che sui social si sono scatenati criticando la cantante. “MA ARISA CHE SPUTA FACENDO FINTA DI NIENTE MOMENTO PIÙ ALTO DELLA SERATA” – scrive qualcuno. “Tranquilla Arisa nessuno ti ha visto buttare la gomma” – commenta qualcun altro. “ARISA CHE SPUTA LA GOMMA IN MANO IN DIRETTA È IL MIO IDOLO” – si legge ancora.

Ma il mistero della gomma si è infittito ancora di più quando dopo essere passata nel pugno di Arisa, non si capisce che fine abbia fatto. C’è chi ha ipotizzato che sia passata nella tasca dei pantaloni. Chi ironizzando crede invece che Arisa l’abbia attaccata sotto il pianoforte del maestro che stava suonando.

Comunque l’esibizione è stata di notevole fattura e in studio è stata molto apprezzata tanto che tutti si sono alzati in piedi ad applaudire: “Spero che questo sia un bell’augurio per tutti quanti” – ha detto Arisa rivolgendosi ai presenti e ai telespettatori. Questo prima che la gara proseguisse con il trionfo di Giulia che si porta a casa 150mila euro.