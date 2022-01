Barbara D’Urso ha fatto ufficialmente ritorno alla conduzione del suo programma Pomeriggio 5 in onda sull’emittente principale di Mediaset. La collega di Mattino Cinque, Federica Panicucci, si è resa protagonista di un bel gesto nei suoi confronti durante la scorsa puntata.

Gesto che non è passato inosservato visto che tra la Panicucci e la D’Urso c’era del gelo da decenni. In chiusura della puntata di Mattino Cinque in onda lunedì 17 gennaio, Federica Panicucci ha ricordato il ritorno in video di Barbara.

Queste le parole della compagna di Marco Bacini: “Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani vogliamo ricordare che oggi riprende Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso alle 17.25 su Canale 5. E noi invece torniamo con una nuova puntata domani”. A farle eco Francesco Vecchi che ha invitato i telespettatori a seguire Pomeriggio Cinque: “In bocca al lupo a Barbara”. “Certo Francesco, un grosso in bocca al lupo a Barbara…”, ha chiosato la 54enne di Cecina.

Un bel gesto, tenendo conto come abbiamo detto del gelo che c’era tra le due, nonostante le conduttrici abbiano sempre evitato di dire per quale motivo. Sia Barbara sia Federica non hanno mai reso noto il motivo che fece precipitare i loro rapporti personali. Quel che è certo è che per un lunghissimo periodo non si sono rivolte la parola, ignorandosi.

Il primo passo verso la pace sarebbe arrivato circa 3 anni fa: la prima a provare a sghiacciare la situazione pare sia stata la Panicucci che un bel giorno avrebbe incrociato la d’Urso negli studi Mediaset, iniziando a salutarla, cosa che pare non avvenisse da tempi lontanissimi. Un gesto che sarebbe servito a imbastire pian piano un dialogo. A suggellare il ritorno dell’amicizia è stata un’ospitata in coppia a Verissimo delle due donne. “Le abbiamo riunite” – disse con soddisfazione e orgoglio Silvia Toffanin, che di fatto confermò pure che ebbero delle divergenze.