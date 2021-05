La Royal Family inglese è molto legata alle etichette e ai protocolli. Uno di questi prevede che annunci, ricorrenze e avvenimenti importanti non devono oscurarsi l’uno con l’altra e il motivo è molto semplice: ogni membro di casa Windsor merita la stessa visibilità. Peccato che ieri la casa reale si è sentita di infrangerle. Per capire dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

A quando Meghan Markle annunciò la sua prima gravidanza. La notizia fece non poco scalpore e non solo perché sottintendeva l’arrivo di un nuovo Royal Baby ma anche perché arrivò a pochi giorni dal matrimonio di Eugenie di York, facendo passare in secondo piano la spettacolare cerimonia organizzata a Windsor.

Bene oggi che i Sussex hanno deciso di allontanarsi liberandosi da ogni tipo di protocollo, ecco che la casa reale inglese ha deciso di prendersi una bella rivincita per quell’episodio dimenticandosi di un avvenimento molto importante che cade il 19 Maggio.

Il gesto della Royal Family che si è dimenticata di fare gli auguri ai Sussex

La Royal family non solo si è dimenticata di fare gli auguri per il loro anniversario pubblicamente a Meghan e Harry ma nello stesso giorno ha anche annunciato la prima gravidanza di Beatrice di York.

“La principessa e Mr. Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare che aspettano un figlio per il prossimo autunno. La regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono deliziate dalla notizia” – si legge nel comunicato pubblicato da Buckingham Palace ieri mattina.

Un modo per far passare in secondo piano il terzo anniversario di matrimonio dei Sussex. Considerato che l’annuncio della gravidanza non era improrogabile e che poteva avvenire anche nei giorni successivi, i più maliziosi e vicini alle vicende della casa reale, interpretano il gesto della Royal Family come un tentativo di oscurare Meghan e Harry. Questo perché con il loro addio le vicende dei Sussex non sono considerate più prioritarie per la casa reale.