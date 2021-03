Meghan e Harry, nozze segrete inventate di sana pianta dalla coppia durante l’intervista da Oprah? In occasione di quella chiacchierata, fruttata molti soldi agli ex reali inglesi, ne sono state dette tante di cose che non hanno convinto la maggior parte delle persone. Le parole dell’arcivescovo sulle nozze private tenute tre giorni prima il matrimonio ufficiale svelano una realtà un po’ diversa da quella raccontata.

A quanto pare prima del matrimonio mediatico del 19 maggio 2018 non c’è stata nessuna funzione privata per celebrare in intimità l’amore di Meghan e Harry. L’arcivescovo smentisce le parole della coppia rilasciate da Oprah.

A smentire quella che sarebbe una bugia bella e buona è stato proprio l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, citato tra l’altro dalla stessa coppia durante il colloquio con la giornalista americana.

Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c’è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio.

Queste le parole dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, in occasione di un’intervista a Repubblica e ai giornali dell’alleanza Lena. Parole che di fatto negano una cerimonia matrimoniale privata prima di quella ufficiale.

Meghan e Harry nozze segrete non vere: quante altre bugie nell’intervista?

Meghan aveva chiaramente detto di aver giurato amore eterno a Harry in privato qualche giorno prima.

Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio: nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l’arcivescovo (di Canterbury) e ci siamo limitati a dire `questa cosa, questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo la nostra unione tra di noi.

Se questa si è rivelata essere una bugia (già smentita dal portavoce reale, che aveva detto che qualche giorno prima si erano solo scambiati i voti, ma le nozze sono avvenute il 19 maggio), quante altre menzogne ha detto la coppia durante l’intervista?