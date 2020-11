L'ex tronista over di Uomini e Donne, Anna Tedesco, ha annunciato sui social la scomparsa di sua mamma

Tutti hanno conosciuto Anna Tedesco quando è diventata la Dama del trono di Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Pur essendo trascorso molto tempo da quando non entra più in quello studio, molti dei suoi fan hanno continuato a seguirla e sostenerla sui suoi profili social.

Credit: tedesco_anna – Instagram

Proprio su Instagram, Anna ha dato l’annuncio della scomparsa di sua mamma.

Una perdita molto dolorosa, come si evince dalle tristi parole con le quali la donna ha scelto di accompagnare il dolcissimo scatto. Nella foto si vedono la mano della Tedesco stringere quella della sua amata mamma.

Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P

Sua mamma lottava con una grave malattia

Tristezza infinita per la 53enne. Sua mamma lottava da mesi con una grave malattia che, alla fine, non ha lasciato scampo alla povera signora. Lei, Anna, è stata sempre molto vicina a sua madre durante questa battaglia e, già qualche mese fa, le aveva dedicato un commovente post sulla sua bacheca, con l’intenzione di condividere con i suoi numerosi seguaci il difficile momento che stava vivendo.

Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma.

Vita e carriera di Anna Tedesco

Anna Tedesco è nata a Gubbio il 30 gennaio del 1967 e di professione fa la bagnina e istruttrice di nuoto presso una piscina della sua città. Dopo un lungo matrimonio, durato ben 18 anni e dal quale è nato anche il suo amato figlio Maicol, Anna ha sempre faticato a trovare la persona giusta per lei.

Credit: tedesco_anna – Instagram

Per questo motivo sceglie di sedersi sul trono over di Uomini e Donne. L’obbiettivo è trovare il suo amore. Lì resterà dal 2015 al 2017, non avendo particolare fortuna nel trovare l’uomo giusto.

Credit: LeNewsCheVuoiTu – Youtube

Dopo aver abbandonato il programma, tornerà di nuovo nel 2019, affermando di essersi assentata per problemi di salute. In quel caso fu accusata di pesanti accuse da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che sostenevano che quella motivazione non corrispondeva alla realtà.