GF Vip 7, Patrizia De Blanck pronta a tornare nella casa ma ad una condizione

GF Vip 7, tra i possibili concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione del reality potrebbe esserci Patrizia De Blanck. La Contessa starebbe infatti valutando la possibilità di ritornare all’interno della casa più spiata d’Italia convinta di poter dare ancora molto.

A due anni di distanza dalla sua prima partecipazione, la ex gieffina sembra ancora una volta motivata ad accettare una possibile proposta di Alfonso Signorini. In passato quest’ultima, ha dimostrato una grandissima personalità all’interno del reality, tanto da essere ripresa più volte per via dei suoi modi di fare e delle sue parole poco gentili.

La Contessa in più occasioni grazie al suo carisma potrebbe quindi prendere in considerazione un eventuale ritorno nel Grande Fratello Vip. A rivelarlo è la stessa Patrizia all’interno di una lunga intervista al settimanale Nuovo a cui, ha spiegato la sua disponibilità ma ad una sola condizione.

GF Vip 7, Patrizia De Blanck pronta a tornare: la sua condizione

La Contessa ha spiegato nel settimanale diretto da Riccardo Signoretti di pensare davvero al suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 7. Un’affermazione inaspettata che potrebbe svelare una delle possibili concorrenti che potremmo rivedere ancora una volta all’interno del reality.

Quest’ultima infatti, è pronta a tornare ma ad una sola condizione: “Ci sto pensando. Quello che mi spaventa di più è stare lontana da mia figlia Giada per così tanto tempo. So a cosa andrei incontro, ne sono consapevole: non è una passeggiata”.

Patrizia De Blanck sarebbe intenzionata a rientrare ma in compagnia del suo cagnolino Alien: “Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”. Tra le tante possibilità di rivedere la Contessa nel reality, ci sarebbe anche quella di concorrente in coppia con un altro vip che per ora, rimane misterioso.

Indiscrezione che per ora non è stata né smentita né confermata dalla stessa Patrizia e che, potrebbe risultare interessante per Alfonso Signorini. La nuova edizione che avrà inizio a ottobre sta pian piano svelando i vari concorrenti che entreranno nella casa tra cui, anche l’amata Contessa.