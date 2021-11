Anche l’edizione di quest’anno del GF vip sta garantendo alla Mediaset ascolti da record. Quest’anno il concorrente di punta e più quotato per la vittoria sembra essere Giucas Casella. Il mago della TV, grazie alla sua spontaneità e alle sue rivelazioni scottanti si sta garantendo una visibilità non indifferente.

Fonte studio GF Vip

Di recente a far mormorare il web sono alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Giucas. Si tratta di una rivelazione incredibile che ha lasciato tutti i telespettatori di stucco. La confessione è arrivata durante un confronto tra il mago e una sua ex fiamma ben nota ai telespettatori: si tratta di Patrizia De Blanck.

In diretta Tv, Giucas ha pronunciato le seguenti parole, lasciando tutto il pubblico a bocca aperta: “Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, al ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti”.

Il conduttore della trasmissione, Alfonso Signorini, fa allora una domanda al mago esprimendo a parole quelli che erano i dubbi di tutti i presenti in sala: “Giucas, ma che sei andato pure con Tina Cipollari?“. Casella decide però di mantenere un alone di mistero sulla questione, limitandosi a rispondere dicendo: “Lei lo sa benissimo, lasciamo perdere che è una cosa vecchia”. Il mago, però, lascia intendere che in effetti tra lui e la Cipollari non ci sia stato niente di più che una forte amicizia.

Nessuna relazione scoop, quindi. Di contro Patrizia, davanti a queste pungenti dichiarazioni del mago, non si lascia sfuggire l’occasione per replicare a modo suo. La contessa ha assolutamente smentito le parole di Giucas dicendo: “Noi due non siamo stati insieme. E poi io gelosa di Tina? Ma tu sei pazzo, ma non esiste!”. Non ci resta che attendere anche un parere della diretta interessata, Tina Cipollari.