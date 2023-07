GF Vip 8, brutta notizia per Alfonso Signorini: “Potrebbe essere l’ultima stagione”

Nonostante manca ancora qualche mese al debutto del “GFVip 8“, sul web emergono nuove indiscrezioni in merito alla nuova stagione del programma condotto da Alfonso Signorini. Il celebre conduttore ha appreso una brutta notizia di recente. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. In occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti 2023 2024, Pier Silvio Berlusconi ha dettato le nuove linee guida che dovranno definire il reality show in onda su Canale 5.

Tuttavia, sembra che la rimozione del trash al programma condotto da Alfonso Signorini potrebbe non dare risultati sperati. Pertanto, stando ad alcune indiscrezioni, questa potrebbe essere l’ultima stagione del format:

Assai improbabile che se le cose non dovessero andare bene si tornerà al cosiddetto trash. Molto probabile invece che ai piani alti del Biscione sia stato fatto un ragionamento riassumibile in “O la va o la spacca”. Altrimenti detto, se dovesse ‘spaccare’, quella che inizia tra poche settimane potrebbe essere l’ultima stagione del Grande Fratello.

Lo scopo di Pier Silvio Berlusconi è quello di dare un’impostazione diversa al GFVip 8. lui stesso lo aveva dichiarato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti. Queste erano state le sue parole:

Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto.